Дизайн станций «Зюзино» и «Воронцовская» БКЛ утверждён

Архитектурный облик станций «Зюзино» и «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро утверждён в Москомархитектуре, сообщает портал столичного Стройкомплекса. АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичной подземки.

Станция «Воронцовская» будет иметь ярко выраженный индивидуальный футуристический образ, где особенностью станет подвесной потолок, напоминающий млечный путь, который соберут из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников. Сложный ритм потолка будет контрастировать с простым рисунком пола, отделанным двумя оттенками гранита — белым и темно-серым.

Отличительной чертой станции «Зюзино» станет необычный подвесной потолок, выполненный из разноформатных объёмных кубических алюминиевых элементов с отделкой трёх различных цветов. В пластике объёмного геометрического рельефа потолка происходит переосмысление эстетики 1960-х годов. Центральный ряд колонн будет облицован светло серым мрамором, а пол отделают светло-серым сибирским гранитом и черным габбро-диабазом.

Открытие вышеуказанных станций запланировано на 2020 год, они войдут в состав южного участка Большого кольца «Каховская» — «Улица Новаторов». Отметим, что в настоящее время на южном участке БКЛ ведётся проходка правых перегонных тоннелей от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов» и от «Каховской» до «Зюзино».

Станция «Воронцовская» строится в районе Обручевский. С неё можно будет сделать пересадку на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии. На станции оборудуют два выхода: восточный выход будет примыкать к вестибюлю действующей станции оранжевой ветки, а западный вести к Старокалужскому шоссе.

Станция метро «Зюзино» располагается на границе районов Черёмушки и Зюзино. Согласно проекту из западного подземного вестибюля пассажиры смогут выйти на обе стороны Севастопольского проспекта и ул. Каховка, а из восточного — на обе стороны ул. Каховка.

Большая кольцевая линия — крупнейший проект за всю историю столичного метростроения. Протяжённость нового кольца составит почти 70 км, на нём разместится 31 станция. В настоящее время на всех участках БКЛ ведутся активные работы.