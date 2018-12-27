ТЦ «Новоарбатский» выставили на продажу

В центре столицы выставили на продажу торговый центр "Новоарбатский". Торги планируют провести 14 марта будущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по информационной политике Российского аукционного дома.

В сообщении РАД отмечается, что торговый центр находится в самом центре по адресу: улица Новый Арбат, дом 11, строение 1.

На продажу выставлены четыре помещения, занимающие первый, второй и подвальный этажи, а также имеющие отдельные входы.

Стартовая цена составляет 2,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на торги выставили полуподвальное помещение площадью 15,8 квадратных метра в довоенном доме в Малом Левшинском переулке. Здание, о котором идет речь, было спроектировано архитектором Аркадием Лангманом. Это объект культурного наследия.