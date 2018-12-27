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ТЦ «Новоарбатский» выставили на продажу 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В центре столицы выставили на продажу торговый центр "Новоарбатский". Торги планируют провести 14 марта будущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по информационной политике Российского аукционного дома.
В сообщении РАД отмечается, что торговый центр находится в самом центре по адресу: улица Новый Арбат, дом 11, строение 1.
На продажу выставлены четыре помещения, занимающие первый, второй и подвальный этажи, а также имеющие отдельные входы.
Стартовая цена составляет 2,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что на торги выставили полуподвальное помещение площадью 15,8 квадратных метра в довоенном доме в Малом Левшинском переулке. Здание, о котором идет речь, было спроектировано архитектором Аркадием Лангманом. Это объект культурного наследия.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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