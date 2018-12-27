Праздничные концерты состоятся в Екатерининском парке

Одной из 15 площадок в столице, на которых с 30 декабря по 3 января пройдут праздничные концерты, станет Екатерининский парк.

Известно, что в рамках мероприятий в Екатерининском парке будут проходить театральные выступления.

Мероприятия начнутся в 12:00.