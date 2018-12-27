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Праздничные концерты состоятся в Екатерининском парке 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: meschanka.mos.ru
Одной из 15 площадок в столице, на которых с 30 декабря по 3 января пройдут праздничные концерты, станет Екатерининский парк.
Гости каждого из мероприятий будут иметь возможность услышать выступления известных музыкантов. В числе исполнителей: Полина Гагарина, Анита Цой, Ольга Кормухина, Анна Седокова, Елена Темникова, Ирина Дубцова и многие другие, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
Известно, что в рамках мероприятий в Екатерининском парке будут проходить театральные выступления.
Мероприятия начнутся в 12:00.
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