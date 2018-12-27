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Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января 

Москва меняется + ещё 2 43 минуты назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
С 29 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. будет изменен режим работы Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«С 29 декабря по 8 января изменится режим работы Московского центрального кольца. Так, в субботу, 29 декабря, «Ласточки» будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00, в остальное время — интервал в 10 минут. С 30 декабря по 8 января поезда будут следовать по графику выходного дня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно.
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