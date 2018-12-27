Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января

С 29 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. будет изменен режим работы Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«С 29 декабря по 8 января изменится режим работы Московского центрального кольца. Так, в субботу, 29 декабря, «Ласточки» будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00, в остальное время — интервал в 10 минут. С 30 декабря по 8 января поезда будут следовать по графику выходного дня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно.