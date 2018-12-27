По особому графику: как работают учреждения в праздники

Новый год традиционно дарит москвичам длинные выходные. О том, как в праздники работают поликлиники, центры госуслуг, загсы и сервисные центры «Московский транспорт», — в материале mos.ru

Из-за Нового года и Рождества столичные учреждения изменят график работы. Мы подскажем, куда обращаться в случае простуды, стоит ли заниматься оформлением документов в праздники и где искать эвакуированную машину.

Центры госуслуг «Мои документы»

30 и 31 декабря все районные центры госуслуг будут работать по обычному графику, то есть до 20:00. В канун Нового года график работы изменится только у флагманских офисов (с 10:00 до 20:00). Дворец госуслуг на ВДНХ открыт с 10:00 до 22:00.

1 и 7 января для «Моих документов» станут выходными. А для работы в остальные дни каникул в каждом округе определены дежурные центры. С 11:00 до 20:00 они будут выдавать документы о регистрации смерти. С 2 по 6, а также 8 января зарегистрировать рождение можно будет в центре госуслуг района Матушкино и во флагманском офисе ЦАО.

Работа органов ЗАГС и дворцов бракосочетания

Пожениться 31 декабря смогут 50 пар. Церемонии пройдут в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.

Первые свадьбы в 2019 году отпразднуют уже 5 января. Для молодоженов будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках. Зарегистрировать брак в этот день решили 60 пар.

1, 6 и 7 января столичные органы ЗАГС не работают. В остальные дни дежурные отделы будут открыты с 09:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

Документы о рождении будут выдавать только три дня — 4, 5 и 8 января. Зарегистрировать смерть можно 2–5 и 8 января.

График работы отделов ЗАГС:

— 2 января работают Академический, Богородский, Кунцевский, Медведковский, Мещанский (по заявлениям юридических лиц), Рязанский, Хорошёвский и Чертановский отделы ЗАГС. Будет осуществляться только регистрация смерти;

— 3 января — Академический, Богородский, Кунцевский, Левобережный, Медведковский, Рязанский, Таганский, Троицкий, Хорошёвский и Чертановский отделы ЗАГС. Будет осуществляться только регистрация смерти;

— 4 января — Измайловский, Зеленоградский (по заявлениям юридических лиц), Кутузовский, Левобережный, Тверской, Тушинский, Царицынский, Черемушкинский отделы ЗАГС и отдел ЗАГС района Южное Бутово. Будет осуществляться регистрация рождения и смерти;

— 5 января — Бабушкинский, Гагаринский, Дмитровский, Люблинский, Перовский, Солнцевский, Троицкий, Тушинский, Хамовнический, Шипиловский отделы ЗАГС и отдел ЗАГС района Южное Бутово. Будет осуществляться регистрация рождения и смерти;

— 8 января — Бабушкинский, Вернадский, Гагаринский, Дмитровский, Зеленоградский (по заявлениям юридических лиц), Люблинский, Митинский, Нагатинский, Перовский, Троицкий, Хамовнический отделы ЗАГС. Будет осуществляться регистрация рождения и смерти.

Если нужны помощь и поддержка

В центры социального обслуживания москвичи смогут обратиться 30 декабря, с 3 по 6, а также 8 января. Прием ведется с 09:00 до 20:00.

В эти дни представители старшего поколения могут присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать для себя хобби по душе. За помощью также будет удобно обратиться членам многодетных или малообеспеченных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим.

Нерабочими для центров соцобеспечения, поддержки семьи и детства, а также центров социальной помощи семье и детям станут 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Если нужна медицинская помощь

В новогодние каникулы столичные поликлиники также перейдут на особый график. 30 декабря и с 1 по 8 января взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому.

31 декабря поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. Вызовы врачей на дом с 30 декабря по 8 января будут принимать до 15:30.

Травматологические пункты при поликлиниках будут работать согласно утвержденному графику — в часы работы поликлиник или круглосуточно.

Посетить женскую консультацию 30 декабря можно с 09:00 до 16:00, а 31 декабря — до 15:00. С 1 по 8 января прием будет вестись с 09:00 до 15:00 на базе одной из женских консультаций каждого округа.

Молочно-раздаточные пункты в праздники открыты с 06:30 до 12:00.

В детских поликлиниках в праздники работает служба вызова врача. Врач приедет с 09:00 до 15:00, а вызовы будут принимать до 14:30. Травмпункты детских городских поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00.

Получить медикаменты в аптечном пункте при поликлинике 31 декабря можно с 09:00 до 18:00. В остальные дни каникул — до 16:00. При этом 4 января аптеки, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций.

Все дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно.

Если заболел питомец

В каникулы животные также не останутся без помощи. Круглосуточно прием будут вести специалисты ГБУ «Мосветстанция», Бабушкинской, Красногвардейской, Советской и Бутовской участковых ветеринарных лечебниц, а также Государственного центра экстренной ветеринарной помощи в ЗАО.

Сервисные центры «Московский транспорт»

1 и 7 января получить разрешение Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на возврат задержанного автомобиля можно будет круглосуточно в отделениях на Южнопортовой улице (владение 37а) и в проезде Энтузиастов (владение 3).

Кроме того, 2–6 и 8 января разрешения можно будет получить еще в двух центрах «Московский транспорт» (улица 1905 года, дом 25 и Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1). Документы будут выдавать с 08:00 до 20:00.

Приемная МАДИ на Каланчевской улице, в доме 49 с 30 декабря по 8 января работать не будет. Представителям компаний, которые занимаются каршерингом, следует обращаться в центр на Южнопортовой улице.