На 11 переходах Москвы появились хай-тек светофоры

Светофоры со светящимися опорами появились еще на 11 столичных пешеходных переходах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы . Всего таких установок по городу 59. Они позволяют привлечь внимание водителей издалека и видны при обильных осадках и в тумане. Светодиодные ленты на опоре устройств позволяют снизить количество аварий с участием пешеходов. Подобные конструкции устанавливают там, где по невнимательности водителей происходит большое количество аварий. Теперь, когда специальный прожектор подсвечивает пешехода на переходе и в зонах ожидания на тротуаре, случаев наезда должно стать на порядок меньше.

Первые светофоры с дополнительной подсветкой запустили в 2016 году в рамках эксперимента. На выбранных переходах количество ДТП свелось к нулю.