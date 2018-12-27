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На 11 переходах Москвы появились хай-тек светофоры 

Вести Подмосковья + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Светофоры со светящимися опорами появились еще на 11 столичных пешеходных переходах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Всего таких установок по городу 59. Они позволяют привлечь внимание водителей издалека и видны при обильных осадках и в тумане. Светодиодные ленты на опоре устройств позволяют снизить количество аварий с участием пешеходов. Подобные конструкции устанавливают там, где по невнимательности водителей происходит большое количество аварий. Теперь, когда специальный прожектор подсвечивает пешехода на переходе и в зонах ожидания на тротуаре, случаев наезда должно стать на порядок меньше.
Первые светофоры с дополнительной подсветкой запустили в 2016 году в рамках эксперимента. На выбранных переходах количество ДТП свелось к нулю.
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