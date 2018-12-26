Сергей Собянин подвел итоги 2018 года

26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин дал итоговое интервью телеканалу «Москва 24». Приводим ответы главы города на вопросы о ключевых программах развития столицы за 2018-й.

— Сергей Семенович, уходящий 2018-й для вас какой?

Замечательный, рекордный год. И рекордов в Москве хватило бы на Книгу Гиннесса: по количеству приехавших к нам иностранных гостей, по инициированным стройкам. Все ждали, когда закончатся стройки, но потом оказалось, что с их завершением город изменился. Оценили облик столицы и туристы, да и мы сами стали больше замечать происходящие перемены. Это стимул, который заряжает.

— Реакция на критику Кроме позитивных, звучат и критические отзывы. Как вы на них реагируете?

Счастье заключается не в том, чего ты достиг, а какие цели ставишь дальше. Любую дистанцию замеряешь не только ты сам, а в том числе и критические отзывы. Когда достигаешь этой планки, проявляется ощущение удовлетворенности. А критика подталкивает вперед.

— Отвечаете людям в интернете на их вопросы?

Вся информация, которая поступает с сайтов и на почту, аккумулируется и формируется в запросы. Есть вещи, на которые приходится реагировать лично. Конечно, хочется иметь систему, которая процентов 80 задач аккумулирует на одном ресурсе. Такой в Москве существует — это портал «Наш город», где можно оставить отзывы о проблемах: не так обслужили в поликлинике, яма на дороге, не почистили во дворе, и 90 процентов проблем решается после подобных обращений.

— Поддержка регионов Бытует мнение, что Москва живет за счет других регионов…

Это нереально. Москвичи — люди талантливые, работоспособные, трудятся не меньше, чем в регионах. Да, здесь концентрация человеческого ресурса, конечно, выше. Но есть и одна хитрость: скопление людей, проблем и интересов может сыграть как в плюс, так и в минус при развитии города. Только при достижении такой синергии мегаполис может развиваться. Москва является локомотивом развития регионов, а объем налоговых отчислений российской столицы равен фактически всей федеральной помощи субъектам страны.

— Образование А что с образованием? Не думаете, что школьники слишком перегружены?

Хочется им дать возможность больше заниматься спортом, отдыхать. К сожалению, есть вещи, которые от меня не зависят. Если бы мы жили в замкнутом мирке, могли бы давать послабления школьникам. Если посмотрите на Москву и ее вузы, увидите, что самые лучшие учащиеся со всей страны стремятся в наши университеты. И нашим школьникам приходится конкурировать не просто между собой, а с другими ребятами, доказавшими то, что они лучшие. Такую конкуренцию формирует в том числе ЕГЭ, когда парень из Якутска или Хабаровска может приехать в Москву и поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова или Московский физико-технический институт.

— Уровень ответственности То есть планка будет подниматься постоянно?

Любая остановка означает отставание, потерю конкурентоспособности. Представляете уровень ответственности у ребят! Если они не поступают в ведущие вузы, у них и жизнь по-другому сложится. В свое время мы сказали: все школы будут получать одинаковые деньги, на меня тогда смотрели с подозрением. Но сегодня стартовые финансовые возможности у школ одинаковы. Только при определенных результатах мы даем им гранты.

— При каких именно?

И на сегодняшний день у нас нет плохих школ, они почти все показывают стабильно хороший результат. В Москве 600 крупных образовательных центров, из них половина по уровню читательской и математической грамотности находится в числе лучших в мире. Это подвиг самих учащихся и их педагогов.

— То есть у москвича сразу поднимается конкурентная планка?

Да, конечно, и это вызов, не только для школьников. И люди должны соответствовать столице, тем более что требования к ним предъявляются совершенно другие. Все решения выверены, прочувствованы на основе анализа ситуаций и возможности каждого человека. Есть материальные, кадровые ресурсы, которые помогают пройти хороший путь.

— Мы видим, какими темпами строится метро. Все проекты сбудутся?

Если бы я семь-восемь лет назад сказал: метро удвоится, мне бы сказали, что я вру. Но мы видим, что через четыре-пять лет это произойдет. Очевидно, что это будет, мы роем, запускаем щиты, открываем станции. Вместе с подземкой, Московскими центральными диаметрами и кольцом протяженность рельсового транспорта будет как в Нью-Йорке. Если бы вам сказали, что от Зеленограда вы доедете за 27 минут, не поверили бы. Но сейчас ходит скоростная электричка. Когда запустим электричку от Одинцова, можно будет добраться до центра города примерно за такое же время.

— Какие итоги реновации?

Мы всегда оцениваем риски, заранее готовимся к проблемам. Но по поводу реновации у меня не было такого ощущения. Меня встречали во дворах и спрашивали, когда переселят конкретные дома. Понимали, что капитальный ремонт не спасет пятиэтажки, нужно идти на решительный шаг. И тут поднялся шквал критики: вас выселят за 101-й километр, из добротных домов переселят в некачественные, а земли отдадут девелоперам.

И мы были на грани остановки проекта, который зависел от решений Госдумы , президента страны, заявили потом: в программу реновации войдут только те дома, где две трети жильцов за. И только когда горожане решали вопросы сами, все встало на свои места.

— Отношение к Москве изменил чемпионат мира?

Да, люди увидели хорошие парки, скверы, улицы, обустроенные площади, качественную среду, а самое главное — доброжелательность москвичей, которые с радостью всех встречали.

— Чтобы поддерживать такой имидж, придется каждый год чемпионаты устраивать?

На чемпионат мира приехали 4,5 миллиона туристов, в прошлом году фестиваль ≪Путешествие в Рождество≫ посетили 10,5 миллиона человек. Такие события сопоставимы с чемпионатом. Москва точно не заснет, она будет двигаться вперед. Москва — самый красивый город зимы!

— И разговор не только про центр?

Конечно. В Центральном округе — только треть фестивальных площадок, остальные две трети — в парках, в округах. Невозможно всех собрать на Тверской, да это и не нужно. Есть крупные районы — по факту целые города, которые достойны больших площадей. На них можно проводить районные праздники, городские мероприятия, встречать ≪Путешествие в Рождество≫.

— Дед Мороз принесет в бюджет свой подарочек?

Доходы от туризма позволяет нам почти на 100 процентов ≪закрыть≫ программу реновации. Доходы помогают городу полностью обновиться.

— А когда будет красивее в районах?

Принята программа ≪Мой район≫, которая позволяет обновить каждое городское пространство. По каждому району будут приняты решения: что сделать в области образования, транспорта, где добавить площадки, парки или скверы. Все это делается для того, чтобы москвичам было комфортнее.

— Что пожелаете в Новом году?

У нас много вызовов, которые предстоит решить. Я уверен, что бы ни происходило, Москва будет развиваться и процветать. Этот город набрал высокую динамику. Желаю всем горожанам чувствовать себя уверенно и спокойно, хорошо встретить праздники, встретиться с близкими, родными и друзьями! Счастья, здоровья всем!