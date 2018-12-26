Самым загруженным днем на железнодорожных вокзалах столицы перед Новым годом станет 30 декабря, сообщает OneTwoTrip.
Это самая популярная дата для отправлений россиян в поездки в конце 2018 года. Четверть пользователей сказали, что приобрели билеты на поезд именно на этот день.
Сервис путешествий проанализировал покупки железнодорожных билетов из Москвы с датами отправления с 25 по 31 декабря и выяснил, какие вокзалы станут самыми загруженными в преддверии новогодних праздников и в какой из дней на платформах будет больше всего людей.
На втором месте по востребованности оказалось 29 декабря, которое выбрали для поездки 22% опрошенных.
28 декабря из Москвы железнодорожным транспортом уедут 18% респондентов.
Канун Нового года оказался самым непопулярным днем: на 31 декабря куплено всего 9% билетов с отправлением из Москвы. Это меньше, чем 25, 26 и 27 декабря.
Самым загруженным московским вокзалом в предновогодние дни станет Казанский. Треть всех пассажиров (32%), отправляющихся из столицы, уезжают именно отсюда.
Услугами Курского вокзала воспользуется 21% клиентов сервиса, а Ленинградского — 19%. Менее загруженными будут Павелецкий, Ярославский, Белорусский и Киевский вокзалы. Меньше всего пассажиров отправятся с Рижского вокзала.