Самым загруженным днем на железнодорожных вокзалах Москвы станет 30 декабря

Самым загруженным днем на железнодорожных вокзалах столицы перед Новым годом станет 30 декабря, сообщает OneTwoTrip.

Это самая популярная дата для отправлений россиян в поездки в конце 2018 года. Четверть пользователей сказали, что приобрели билеты на поезд именно на этот день.

Сервис путешествий проанализировал покупки железнодорожных билетов из Москвы с датами отправления с 25 по 31 декабря и выяснил, какие вокзалы станут самыми загруженными в преддверии новогодних праздников и в какой из дней на платформах будет больше всего людей.

На втором месте по востребованности оказалось 29 декабря, которое выбрали для поездки 22% опрошенных.

28 декабря из Москвы железнодорожным транспортом уедут 18% респондентов.

Канун Нового года оказался самым непопулярным днем: на 31 декабря куплено всего 9% билетов с отправлением из Москвы. Это меньше, чем 25, 26 и 27 декабря.

Самым загруженным московским вокзалом в предновогодние дни станет Казанский. Треть всех пассажиров (32%), отправляющихся из столицы, уезжают именно отсюда.

Услугами Курского вокзала воспользуется 21% клиентов сервиса, а Ленинградского — 19%. Менее загруженными будут Павелецкий, Ярославский, Белорусский и Киевский вокзалы. Меньше всего пассажиров отправятся с Рижского вокзала.