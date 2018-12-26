Москва избежала транспортного коллапса 26 декабря

Москва избежала транспортного коллапса, который прогнозировался в связи со снегопадом и пиком предновогодней активности горожан и гостей столицы.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения прогнозировал высокий уровень загрузки дорог в Москве на период с 24 по 28 декабря 2018 года. Пик загруженности дорог, по прогнозам учреждения, должен был прийтись на 26 декабря — день проведения в Кремле Общероссийской новогодней елки, на которую традиционно съезжаются отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов. Глава ЦОДД Вадим Юрьев ранее в беседе с журналистами отмечал, что учреждению "совместно с ГИБДД важно обеспечить безопасность детей", так как ожидались десятибалльные пробки.

Однако при максимальной загруженности дорог в среду, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", пробки оценивались в 8 баллов из 10 возможных. Заторы начали формироваться ещё в полдень, достигнув уровня в 8 баллов к 14:00. Затруднения движения наблюдались на всем протяжении Бульварного и Садового колец, по МКАД были снижены скорости на северо— западе по внешней стороне, а также на юге по внутренней стороне. Однако наивысшей отметки пробок — 10 баллов — сервис так и не зафиксировал.

Не осложнили дорожную ситуацию и неблагоприятные погодные условия. В полдень в Московский регион с севера пришел снегопад, осадки не прекращались в течение нескольких часов. Температура воздуха опустилась до отметки минус девять градусов, на дорогах образовалась гололедица.

Прогнозируя заторы в условиях предновогодней активности и плохой погоды, Центр организации дорожного движения порекомендовал москвичам использовать для поездок городской транспорт, а тем, кто не может отложить поездки на личной машине, выезжать из города после часа пик. Аналитики учреждения предупредили, что в этот день в Москве возможно увеличение числа пробок и мелких аварий около торговых центров.