Режим работы автобусов №1004 и «МЦ1» изменится в праздники

Режим работы автобусных маршрутов "МЦ1" и №1004 изменится в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 30 декабря по 8 января не будут ходить автобусы маршрута "МЦ1" "Метро "Лесопарковая" — ММЦ УФМС", уточнили в пресс-службе Агентству "Москва" . Это связано с режимом работы столичного Многофункционального миграционного центра УФМС России.

Кроме того, как сказано в сообщении Мосгортранса, "на маршруте №1004 в эти дни не будут выполняться фиксированные рейсы". Речь идет о рейсах от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" отправлением в 06:20 и 06:45 и от ММЦ УФМС отправлением в 20:30 и 20:50.

Ранее москвичей также предупредили об изменениях в расписании Московского центрального кольца. С 29 декабря по 8 января МЦК будет работать по особому графику.