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В Москве собрали подарки для детей-сирот 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
В Москве завершилась благотворительная акция для детей-сирот, запущенная благотворительным проектом продюсера Игоря Матвиенко #ЖИТЬ и блогером Гусейном Гасановым. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Подарки для детей собирали с 22 по 25 декабря. В акции приняли участие сотни человек. Они принесли игрушки, спортивный инвентарь, наборы для творчества к месту сбора на ВДНХ. Сам Матвиенко принес диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а от блогера дети получат квадрокоптер, аэрохоккей и игрушки.
25 декабря организаторы акции развезли подарки в два детских дома Подмосковья, еще в четыре учреждения игрушки привезут в ближайшие дни.
#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.
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Новости Москвы , Игорь Матвиенко , Lenta.ru , Москва
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