Департамент горимущества будет консультировать москвичей

Департамент городского имущества Москвы с 14 января начнет проводить консультации для горожан по земельным и имущественным вопросам, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультации будут проводиться на постоянной основе в службе "Одного окна" по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом №21, строение 1. За помощью смогут обратиться как физические лица, так и представители некоммерческих организаций, а также субъекты малого и среднего бизнеса.

В частности, в службу "Одного окна" можно обратиться по вопросам получения согласия на перепланировку арендованного помещения, внесения изменений в договор аренды на помещение или участок, предоставления земельного участка в собственность, получения преимущественного права выкупа или снятия запрета на строительство.

Всего департамент оказывает 21 госуслугу, связанную с землей и нежилым имуществом. С начала 2018 года ведомство обработало 56 тысяч заявок от москвичей по данному виду услуг.