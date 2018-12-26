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Безработица в Москве в ноябре уменьшилась на 1,5% 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По сравнению с октябрем безработица в столице в ноябре сократилась на 1,5%, а по сравнению с ноябрем 2017 года — на 8,4%, сообщается на сайте Мосгорстата.
«На конец ноября 2018 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, не имели занятий и активно искали работу 35,1 тысячи человек, из них 25,7 тысячи человек были официально признаны безработными», — говорится в сообщении.
Численность не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с октябрем 2018 года, уменьшилась на 1,5%, по сравнению с ноябрем 2017 года — на 8,4%.
Численность официально зарегистрированных безработных, по сравнению с октябрем 2018 года, увеличилась на 2,2%, по сравнению с ноябрем 2017 года, — уменьшилась на 6,9%.
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Новости Москвы , Москва
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