Безработица в Москве в ноябре уменьшилась на 1,5%

По сравнению с октябрем безработица в столице в ноябре сократилась на 1,5%, а по сравнению с ноябрем 2017 года — на 8,4%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На конец ноября 2018 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, не имели занятий и активно искали работу 35,1 тысячи человек, из них 25,7 тысячи человек были официально признаны безработными», — говорится в сообщении.

Численность не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с октябрем 2018 года, уменьшилась на 1,5%, по сравнению с ноябрем 2017 года — на 8,4%.

Численность официально зарегистрированных безработных, по сравнению с октябрем 2018 года, увеличилась на 2,2%, по сравнению с ноябрем 2017 года, — уменьшилась на 6,9%.