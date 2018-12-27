Собянин озвучил главные достижения столицы в 2018 году

Сергей Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в 2018 году, а также о том, чем этот год запомнился москвичам.

Самым ярким событием года, по мнению мэра, стал чемпионат мира по футболу, пишет "Вечерняя Москва" . "Миллионы болельщиков, народный карнавал на Никольской улице и "нога Акинфеева" в "Лужниках" — то, чем запомнилось нам футбольное первенство планеты", — отметил Собянин.

Он напомнил, что благодаря мундиалю в столице появились новые стадионы и тренировочные поля, хотя главным наследием турнира стала "радостная и душевная атмосфера", которая продолжает согревать всех гостей столицы.

Рекорд уходящего года связан со строительством метро, считает мэр. В столице построили 33 километра новых линий подземки, пассажиров приняли 17 новых станций. Собянин особо отметил открытие первого участка Большой кольцевой линии. "Главный городской транспорт пришел в Солнцево и Ново-Переделкино, на Беломорскую и Селигерскую", — подчеркнул он.

Открытием года мэр назвал концертный зал "Зарядье". Он стал еще одной достопримечательностью Москвы, наряду с парящим мостом и природными ландшафтами одноименного парка.

Главным проектом года, по словам Собянина, можно считать "Московское долголетие". Этот проект направлен на то, чтобы "жизнь старшего поколения была не только долгой, но и интересной". С 2018 года "Московское долголетие" станет постоянной программой, пояснил мэр.

Победа года — 906 дипломов всероссийской олимпиады, которые завоевали московские школьники, заявил мэр. Это результат он назвал "важнейшим объективным показателем качества образования". Дебютом года, добавил Собянин, стали экологичные электробусы, которые вышли на улицы города в сентябре. Решением года мэр признал отмену турникетов в наземном транспорте, а мечтой года — переезд москвичей в новые квартиры по программе реновации жилья.