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Собянин уверовал в Москву без пробок 

Мослента 2 часа назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Москвичи могут надеяться, что их мечты о городе без пробок когда-нибудь сбудутся. Об этом в среду, 26 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалам «Россия 1», «Россия 24» и «Москва 24».
«Две трети огромной московской инвестиционной программы работает на эту мечту», — подчеркнул градоначальник.
По его словам, правительство Москвы главным образом сосредоточено на решении именно транспортных проблем города. В частности, ведется «гигантская работа» по строительству новых станций метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также новых дорог.
Собянин напомнил, что в 2011-2012 годах основной проблемой москвичей были постоянные 9-10 балльные пробки. Сейчас же, несмотря на то, что количество автомобилей в столице за последние восемь лет выросло в полтора раза, транспортная ситуация в городе изменилась в лучшую сторону.
«Мы же поехали быстрее. Я считаю, что поедем еще быстрее», — отметил он.
Ранее в декабре столичные власти огласили планы по развитию транспортной инфраструктуры на ближайшие годы. Так, до 2023 года планируется построить 506 километров дорог, 117 искусственных сооружений и 49 пешеходных переходов. Кроме того, власти намерены продлить Люблинско-Дмитровскую и Коммунарскую линии метро и открыть 14 новых станций на Солнцевской линии.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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