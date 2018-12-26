Собянин уверовал в Москву без пробок

Москвичи могут надеяться, что их мечты о городе без пробок когда-нибудь сбудутся. Об этом в среду, 26 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалам «Россия 1», «Россия 24» и «Москва 24».

«Две трети огромной московской инвестиционной программы работает на эту мечту», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, правительство Москвы главным образом сосредоточено на решении именно транспортных проблем города. В частности, ведется «гигантская работа» по строительству новых станций метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также новых дорог.

Собянин напомнил, что в 2011-2012 годах основной проблемой москвичей были постоянные 9-10 балльные пробки. Сейчас же, несмотря на то, что количество автомобилей в столице за последние восемь лет выросло в полтора раза, транспортная ситуация в городе изменилась в лучшую сторону.

«Мы же поехали быстрее. Я считаю, что поедем еще быстрее», — отметил он.

Ранее в декабре столичные власти огласили планы по развитию транспортной инфраструктуры на ближайшие годы. Так, до 2023 года планируется построить 506 километров дорог, 117 искусственных сооружений и 49 пешеходных переходов. Кроме того, власти намерены продлить Люблинско-Дмитровскую и Коммунарскую линии метро и открыть 14 новых станций на Солнцевской линии.