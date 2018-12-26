Сергей Собянин назвал главные события года

Сергей Собянин назвал главные события 2018 года для москвичей и себя лично.

"Замечательный, рекордный год. Во-первых, замечательно то, что я прошел через выборы мэра Москвы", — заявил мэр в интервью телеканалу Москва 24. По словам Собянина, выборы мэра столицы стали для него главным экзаменом в жизни.

Говоря о городских рекордах, мэр не смог выделить одно событие. "Этот год собрал столько рекордов, что хватило бы и на целую Книгу рекордов Гиннесса — и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям", — сказал Собянин.