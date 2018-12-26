Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин назвал главные события года 

Москва24 1 час назад
Фото: телеканал Москва 24
Сергей Собянин назвал главные события 2018 года для москвичей и себя лично.
"Замечательный, рекордный год. Во-первых, замечательно то, что я прошел через выборы мэра Москвы", — заявил мэр в интервью телеканалу Москва 24. По словам Собянина, выборы мэра столицы стали для него главным экзаменом в жизни.
Говоря о городских рекордах, мэр не смог выделить одно событие. "Этот год собрал столько рекордов, что хватило бы и на целую Книгу рекордов Гиннесса — и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям", — сказал Собянин.
Накануне заммэра Москвы Марат Хуснуллин подвел строительные итоги года. Основным результатом столичного правительства в этом году он назвал создание комфортной городской среды и качественное улучшение условий жизни и работы москвичей.
Москва24: последние новости
Сергей Собянин назвал главные события года Спорткомплекс "Олимпийский" закроют на капремонт 1 января Электрички будут ходить дольше в Новый год и Рождество
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль заявил о разногласиях между Москвой и Минском53
Украинцы отреагировали на российские санкции174
Поклонская рассказала о мудрости мужа6
Россия попросила Запад урезонить Украину81
В России предложили затопить США669
Видео
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
01:14
«Авангард» испытали по приказу Путина
Армия Оружие
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:20
Украинцы отреагировали на российские санкции
В мире Украина
01:00
Ведущего «Время покажет» раскритиковали за скандал на корпоративе
Шоу-бизнес
00:32
Как живут сестры-убийцы Хачатурян
Криминал Происшествия
01:56
Детей с синдромом Дауна не пустили в контактный зоопарк
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение