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Мосгордума утвердила свой бюджет на 2019 год 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичный парламент утвердил свой бюджет на следующий год, увеличив его на 6% по сравнению с бюджетом 2018 года — почти до 1,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год составляет 1,694 млрд рублей, что на 6% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности думы в 2018 году. Данное увеличение связано в первую очередь с расходами, связанными со сменой созывов депутатов в 2019 году", — сказал руководитель аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев.
Порядка 731 млн рублей всех расходов пойдет на закупку товаров, работ и услуг для обеспечение деятельности аппарата думы, сказал Дмитриев. Это почти на 7 млн рублей больше, чем в 2018 году. Около 101 млн рублей парламент планирует израсходовать на эксплуатацию информационных систем и ресурсов.
"В связи с необходимостью проведения текущего ремонта с элементами реставрации исторических зданий "Екатерининской больницы", где размещен парламент, начиная с 2019 года в смете расходов также запланировано увеличение бюджетных ассигнований на работы по содержанию комплекса зданий Мосгордумы, являющемся объектом культурного наследия. В следующем году эта сумма составит 3 млн рублей", — сообщил Дмитриев.
Документ также предусматривает увеличение расходов на приобретение основных средств для деятельности депутатов VII созыва, состав которых сформируется после выборов в сентябре будущего года.
Кроме того, в бюджет на 2019 год заложены средства на обновление пропускной системы комплекса парламента.
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Новости Москвы , Политика , Экономика , Юрий Дмитриев , Мосгордума , Госдума , ИТАР-ТАСС
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