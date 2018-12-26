Электрички будут ходить дольше в Новый год и Рождество

В новогоднюю и рождественскую ночи пригородные поезда на Московской железной дороге для удобства пассажиров будут работать по измененному графику. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Чтобы в основные праздничные ночи — с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января — пассажиры смогли добраться из Москвы в города Подмосковья, некоторые ночные электрички отправятся в рейсы после полуночи позже обычного графика. Кроме того, на период каникул некоторые электропоезда и экспрессы поменяют дни отправления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 и 29 декабря электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы. 8 января поезда будут ходить согласно воскресному графику, а 9 января — по расписанию среды.

Узнать подробнее об изменениях можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте МЖД.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в столице будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

Поезда метро и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут. Автобусы будут ходить с интервалом 25-30 минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы.

Кроме того в ночь на 7 января, в связи с празднованием Рождества, режим работы общественного транспорта также будет продлен. Метро и МЦК будут работать до 02:00; наземный городской транспорт — 165 маршрутов до 03:00, а также 13 ночных маршрутов. В праздничные дни с 31 декабря по 8 января в зоне платного парковочного пространства можно будет бесплатно припарковать свой автомобиль.