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Спорткомплекс «Олимпийский» закроют на капремонт 1 января 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"
Стадион спорткомплекса "Олимпийский" закроют на капремонт 1 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте спорткомплекса.
"С 1 января 2019 года стадион спорткомплекса будет закрыт для посещения. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, будут отменены. Кроме этого, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка. Работа бассейна СК "Олимпийский" продлится до лета 2019 года", — говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реконструкция спортивного комплекса не повлияет на его функции.
По проекту старый дворец и тренировочную арену снесут, а на их месте воздвигнут два корпуса. В первом здании разместится большая арена, а во втором — малая и тренировочная арены и подземная парковка. В состав комплекса также войдут специализированные спортивные залы для подготовки хоккеистов, силовой подготовки и хореографии. Также там появятся теннисные корты и фитнес-зона с 25-метровым бассейном. Кроме того, на территории комплекса специальная жилая зона для спортсменов на период проведения региональных соревнований или сборов.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин
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