Спорткомплекс «Олимпийский» закроют на капремонт 1 января

Стадион спорткомплекса "Олимпийский" закроют на капремонт 1 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте спорткомплекса.

"С 1 января 2019 года стадион спорткомплекса будет закрыт для посещения. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, будут отменены. Кроме этого, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка. Работа бассейна СК "Олимпийский" продлится до лета 2019 года", — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реконструкция спортивного комплекса не повлияет на его функции.

По проекту старый дворец и тренировочную арену снесут, а на их месте воздвигнут два корпуса. В первом здании разместится большая арена, а во втором — малая и тренировочная арены и подземная парковка. В состав комплекса также войдут специализированные спортивные залы для подготовки хоккеистов, силовой подготовки и хореографии. Также там появятся теннисные корты и фитнес-зона с 25-метровым бассейном. Кроме того, на территории комплекса специальная жилая зона для спортсменов на период проведения региональных соревнований или сборов.