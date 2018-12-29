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Собянин запустил «новогодний» транспорт 

Российская Газета + ещё 6 4 часа назад
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Трамваи, электробусы и вагоны метро в Москве по традиции украсили к Новому году, а вагоновожатые облачились в Снегурочек и Дедов Морозов. Мэр Сергей Собянин запустил движение праздничного транспорта в депо на Сельскохозяйственной улице.
"Этот новогодний транспорт во время праздников будет радовать пассажиров, — сказал глава города. — Впервые в Москве появились новогодние электробусы, сегодня они выйдут на маршруты".
Корпуса трамваев и электробусов украсили белыми гирляндами, интерьеры вагонов в подземке оживили праздничные наклейки. "Новогодними" стали шесть трамваев, в том числе четыре комфортабельных "Витязя-М", два электробуса и 16 вагонов метро. Они будут ходить до середины января. Новогодний транспорт, как ожидают власти, за это время смогут увидеть более 10 миллионов пассажиров.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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