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У бронзовых инженеров из метро украли циркули 

Мослента 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На станции московского метро «Площадь революции» похищены части бронзовых скульптур. Пост об этом на Pikabu разместил пользователь под ником Rochert. Речь идет о циркулях на статуях инженеров. Заметив пропажу он обратился с вопросом к городским властям.
«У скульптуры молодого инженера, держащего, по замыслу архитектора, в левой руке шестерню, а в правой — циркуль, указанный циркуль в результате актов вандализма утрачен», — приводит автор выдержку ответа сотрудников московской мэрии.
В документе указывается, что восстановить скульптуры можно будет только во время реставрационных работ, которые намечены на 2023-2024 годы.
Скульптуры инженеров, выполненные по проекту архитектора Матвея Манизера, представлены на станции в четырех экземплярах, циркули отсутствуют на всех.
Станция «Площадь революции» открыта в 1938 году. На постаментах в углах пилонов установлены 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей. Изваяния расставлены в хронологическом порядке от событий октября 1917 (революция) до декабря 1937 (первые парламентские выборы в СССР).
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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