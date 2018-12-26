Московский музей награжден за любовь жителей

В народном рейтинге музей занял второе место.

Заочный конкурс проводился впервые, свой голос мог подать за любимый музей любой желающий. С 4 по 26 ноября 2018 года каждый посетитель портала «Культура.РФ» после авторизации мог раз в день поддержать своего избранника.

Промежуточные итоги подводились еженедельно, ситуация в списке лидеров постоянно менялась.

В голосовании приняло участие 1600 музеев по всей стране, проект организован при поддержке Министерства культуры РФ.

Лидером онлайн-голосования оказался музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Московская область), третьим по народному рейтингу стал Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург).