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Московский музей награжден за любовь жителей 

Москва меняется + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ©️ Пресс-служба Музея Победы
Музей Победы, единственный из музеев Москвы, получил приз Министерства культуры РФ как один из лидеров народного онлайн-голосования «Мой любимый музей».
В народном рейтинге музей занял второе место.
Заочный конкурс проводился впервые, свой голос мог подать за любимый музей любой желающий. С 4 по 26 ноября 2018 года каждый посетитель портала «Культура.РФ» после авторизации мог раз в день поддержать своего избранника.
Промежуточные итоги подводились еженедельно, ситуация в списке лидеров постоянно менялась.
В голосовании приняло участие 1600 музеев по всей стране, проект организован при поддержке Министерства культуры РФ.
Лидером онлайн-голосования оказался музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Московская область), третьим по народному рейтингу стал Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург).
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Новости Москвы , Минкультуры , Москва
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