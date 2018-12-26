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Движение в центре Москвы перекроют 26 декабря 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Специалисты информационного центра транспортного комплекса столицы распространили информацию о том, что движение в столице районе площади Васильевский спуск будет перекрыто в среду, 26 декабря.
Уточняется, что ограничения будут действовать с 8:30 до 15:00.
Соответствующие меры примут в связи с проведением в Кремлевском дворце общероссийской новогодней елки, передает Агентство городских новостей «Москва».
Указанные перекрытия временно будут установлены на Большом Москворецком мосту, улице Большая Варварка, площади Васильевский спуск и улице Москворецкая.
Напомним, что ранее автомобилистов столицы проинформировали об ограничениях, которые будут введены в четверг, 27 декабря. Временные меры примут на нескольких улицах в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 110-летию Василия Маргелова, командующего Воздушно-десантными войсками.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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