Движение в центре Москвы перекроют 26 декабря

Специалисты информационного центра транспортного комплекса столицы распространили информацию о том, что движение в столице районе площади Васильевский спуск будет перекрыто в среду, 26 декабря.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 8:30 до 15:00.

Соответствующие меры примут в связи с проведением в Кремлевском дворце общероссийской новогодней елки, передает Агентство городских новостей «Москва»

Указанные перекрытия временно будут установлены на Большом Москворецком мосту, улице Большая Варварка, площади Васильевский спуск и улице Москворецкая.

Напомним, что ранее автомобилистов столицы проинформировали об ограничениях, которые будут введены в четверг, 27 декабря. Временные меры примут на нескольких улицах в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 110-летию Василия Маргелова, командующего Воздушно-десантными войсками.