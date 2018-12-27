Праздничные гулянья на Рождество пройдут в 24 парках Москвы

Мастер-классы по изготовлению народных инструментов, пение колядок и катание на запряженных лошадьми санях ждут посетителей московских парков в рамках рождественской программы 7 января. Праздничные мероприятия пройдут в 24 парках столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Приглашаем отметить Рождество на городских площадках, в том числе в парках. В 24 столичных парках готовится специальная праздничная программа: выступления народных коллективов, творческие мастер-классы, уроки танцев, литературные чтения. В парке "Митино", например, можно будет прокатиться на санях, запряженных лошадьми, а в парке Победы гостям предложат отчеканить монету на память", — приводит портал слова заммэра Натальи Сергуниной.

В саду "Эрмитаж" для посетителей пройдет интерактивная программа фольклорного ансамбля, посвященная святкам. А в Парке Горького гостям предложат отметить Рождество на катке "Фабрика счастливых людей".

Отмечается, что в большинстве парков народные гуляния начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00. С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайтах парков или на их страницах в соцсетях в ближайшее время.