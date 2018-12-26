В Москве открывается новый детский «Театр сказок»

На ВДНХ открывается новый детский театр, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Для первых посетителей "Театр сказок" распахнет свои двери 2 января. "Сказка номер один" рассчитана на детей в возрасте от 3 до 12 лет. Ожидается, что благодаря уникальным мультимедийным технологиям этот премьерный спектакль оставит незабываемое впечатление и у взрослых.

Яркие декорации, использованные в дизайне павильона, превратили театр в одну большую сказочную фотозону.

Новый театр открывается в павильоне №9 "Юные техники", который после капитального ремонта сохранил свой исторический облик.

Отреставрирован деревянный тамбур на входе в здание, также отремонтированы крыша и фасады. Специалисты восстановили лепнину.

Отмечается, что главная особенность "Театра сказок" в том, что здесь нет скучных билетеров и спящей гардеробщицы. Все сотрудники — это персонажи известных книг и сказок.

Оформленный в зеленых тонах зрительный зал рассчитан на 70 мест. Дети смогут разместиться на пуфах ближе к сцене, а родители — на мягких скамейках.

Павильон №9 был построен в 1951 году по проекту архитектора Жарова. Первое его название "Торф". В то время внутри находился бассейн, где культивировались болотные растения. С помощью такого приема наглядно демонстрировался процесс образования полезного ископаемого.

В 1964 году здание поменяло назначение и было переименовано в "Юные техники". В основу новой экспозиции легли поделки советских школьников.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря по 8 января сцена Малого театра на Большой Ордынке превратится в место чудесного новогоднего торжества.

В эти дни там можно будет увидеть сразу два сказочных спектакля: "Золушка", созданный по мотивам сказки Шарля Перро , и "Снежная Королева" — по сказке Христина Андерсена.

Перед каждым из спектаклей и во время антракта дети тоже не заскучают. Они отправятся в "Путешествие в мир театрального волшебства".