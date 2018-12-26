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В Москве открывается новый детский «Театр сказок» 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На ВДНХ открывается новый детский театр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для первых посетителей "Театр сказок" распахнет свои двери 2 января. "Сказка номер один" рассчитана на детей в возрасте от 3 до 12 лет. Ожидается, что благодаря уникальным мультимедийным технологиям этот премьерный спектакль оставит незабываемое впечатление и у взрослых.
Яркие декорации, использованные в дизайне павильона, превратили театр в одну большую сказочную фотозону.
Новый театр открывается в павильоне №9 "Юные техники", который после капитального ремонта сохранил свой исторический облик.
Отреставрирован деревянный тамбур на входе в здание, также отремонтированы крыша и фасады. Специалисты восстановили лепнину.
Отмечается, что главная особенность "Театра сказок" в том, что здесь нет скучных билетеров и спящей гардеробщицы. Все сотрудники — это персонажи известных книг и сказок.
Оформленный в зеленых тонах зрительный зал рассчитан на 70 мест. Дети смогут разместиться на пуфах ближе к сцене, а родители — на мягких скамейках.
Павильон №9 был построен в 1951 году по проекту архитектора Жарова. Первое его название "Торф". В то время внутри находился бассейн, где культивировались болотные растения. С помощью такого приема наглядно демонстрировался процесс образования полезного ископаемого.
В 1964 году здание поменяло назначение и было переименовано в "Юные техники". В основу новой экспозиции легли поделки советских школьников.
Ранее сообщалось, что с 28 декабря по 8 января сцена Малого театра на Большой Ордынке превратится в место чудесного новогоднего торжества.
В эти дни там можно будет увидеть сразу два сказочных спектакля: "Золушка", созданный по мотивам сказки Шарля Перро, и "Снежная Королева" — по сказке Христина Андерсена.
Перед каждым из спектаклей и во время антракта дети тоже не заскучают. Они отправятся в "Путешествие в мир театрального волшебства".
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Новости Москвы , Шарль Перро , Правительство Москвы , Москва
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