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В Москве представили ещё один новогодний маршрут 

RT на русском 1 час назад
Фото: mos.ru
В Москве разработали ещё один новогодний маршрут, сообщает портал мэра и правительства.
Он представлен на портале «Узнай Москву». Участники могут посетить семь мест, популярных у туристов и горожан.
Маршрут начинается в центре Манежной площади, где представлена 20-метровая ель в стиле ретрофутуризм. Затем нужно пройти на Красную площадь. Там на катке проходят ледовые шоу с участием профессиональных спортсменов.
Программа также включает ГУМ, Никольскую улицу, Центральный детский магазин на Лубянке и Новую площадь. Завершается праздничная прогулка в «Зарядье», передаёт m24.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали три пешеходных маршрута к новогодним каникулам.
Также как передавало «Реальное время», были названы города России с самыми высокими новогодними ёлками.
RT на русском: последние новости
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