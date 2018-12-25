С. Собянин утвердил проект планировки участков двух улиц на севере Москвы

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети — участок ул. Лавочкина от ул. Фестивальная до ул. Флотская и участок ул. Флотская от ул. Лавочкина до ул. Онежская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планировочными решениями на рассматриваемой территории предусмотрены работы по прокладке инженерных коммуникаций и реконструкции.

Так, проектом предусмотрено проведение мероприятий по комплексному благоустройству территории площадью около 10 тыс. кв. м. Изменение границ озелененных территорий и изъятие участков землепользователей в целях реализации планировочных решений не требуется. Для реализации решений необходимо установление технических зон подземных коммуникаций.

Уточняется, что проектом предусматривается реконструкция участка ул. Лавочкина от ул. Флотская до ул. Фестивальная с устройством проезжей части по две полосы движения в каждом направлении; реконструкция участка ул. Флотская от ул. Лавочкина до ул. Онежская с устройством проезжей части по две полосы движения в каждом направлении.

Развитие инженерного обеспечения территории включает прокладку и переустройство следующих коммуникаций: водопровода, канализационных трубопроводов, монолитного железобетонного канала, канализационного дюкера, самотечной канализации, водосточного коллектора Аксиньинского ручья, водосточного коллектора, сети дождевой канализации, теплосети, газопровода низкого давления, станции катодной защиты, кабелей электрозащиты, внутриквартальных электрических сетей, телефонной канализации, сети уличного освещения, кабелей автоматизированной системы управления и диспетчеризации.