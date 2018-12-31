Пешеходная зона на Тверской улице в Москве откроется 31 декабря в 14.00

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пешеходная зона на Тверской улице, где будут проходить новогодние мероприятия, откроется 31 декабря в 14.00.

Ранее сообщалось, что Тверская улица в столице станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года — до 3 января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве 14 декабря и продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.