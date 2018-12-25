Усадьбу XVIII века и бывшую суконную мануфактуру отреставрируют в Москве

Два объекта культурного наследия, расположенных в двух районах на севере Москвы , планируют восстановить. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Сергей Собянин утвердил проект планировки территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева, где расположены исторические объекты: "Усадьба Михалково" и "Фабрика Товарищества суконной мануфактуры "Йокиш", которые предполагается отреставрировать и частично приспособить под социальные нужды", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин , территория подготовки проекта планировки расположена в столичных районах Головинский и Коптево, площадь — более 17 га.

На месте будут проведены историко-культурные исследования и визуально-ландшафтный анализ, по их результатам рассмотрят возможность реконструкции без изменения существующих габаритов зданий.

Усадьба Михалково была построена в конце XVIII века, архитектор — Василий Баженов