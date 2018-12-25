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Усадьбу XVIII века и бывшую суконную мануфактуру отреставрируют в Москве 

ТАСС 3 часа назад
Фото: wikipedia
Два объекта культурного наследия, расположенных в двух районах на севере Москвы, планируют восстановить. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
"Сергей Собянин утвердил проект планировки территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева, где расположены исторические объекты: "Усадьба Михалково" и "Фабрика Товарищества суконной мануфактуры "Йокиш", которые предполагается отреставрировать и частично приспособить под социальные нужды", — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, территория подготовки проекта планировки расположена в столичных районах Головинский и Коптево, площадь — более 17 га.
На месте будут проведены историко-культурные исследования и визуально-ландшафтный анализ, по их результатам рассмотрят возможность реконструкции без изменения существующих габаритов зданий.
Усадьба Михалково была построена в конце XVIII века, архитектор — Василий Баженов.
Фабрика Товарищества суконной мануфактуры "Йокиш" возведена в 1860-70 годы, ее авторы Александр Каминский и Мечеслав Пиотрович.
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Новости Москвы , Василий Баженов , Сергей Собянин , Александр Каминский , Сергей Левкин , Москва
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