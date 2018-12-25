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Ряд центральных улиц Москвы перекроют 31 декабря из-за новогоднего салюта 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько центральных улиц в столице будут перекрыты 31 декабря в связи с проведением новогодних салютов. Об этом во вторник сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы.
Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Кремлевская, Софийская и Раушская набережные будут перекрыты с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января.
Перекрытие Большого Москворецкого моста от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка будет действовать с 14:00 31 декабря до 2:00 1 января.
Кроме того, на период с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года будут частично перекрыты улица Федосьино (от дома 10 до дома 19), Вологодский проезд (от Хотьковской улицы до дома 97 кор. 1), Ходынское поле, улица Академика Глушко (от улицы Поляны до бульвара Дмитрия Донского), бульвар Дмитрия Донского (от улицы Академика Глушко до дома 16 по бульвару Дмитрия Донского), Проектируемый проезд № 5562 (от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе), Физическая улица (от Калужского шоссе до Солнечной улицы) и Центральная улица (от дома 26 до Солнечной улицы).
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