Свыше 30 школ и детских садов построили в Москве за 2018 год

За год в столице построили 33 новых образовательных учреждения, в частности 21 детский сад и 11 школ, всего введено в строй 56 объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Одним из приоритетов градостроительной политики остается продолжение работы по обеспечению доступа горожан к объектам социальной сферы. За минувший год в Москве введено в строй 56 объектов социальной инфраструктуры — 21 детский сад, 11 школ, семь объектов здравоохранения, три объекта культуры и 14 объектов спорта», — сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, из 56 введенных в эксплуатацию социальных объектов 21 построен за счет средств инвесторов.

За последние восемь лет в Москве построено 240 детских садов, 90 школ, 44 объекта культуры, 73 объекта здравоохранения и 103 объекта спорта. Всего 550 социальных объектов, из которых 222 — за счет средств инвесторов, а это 40% от общего количества объектов.