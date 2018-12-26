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Свыше 30 школ и детских садов построили в Москве за 2018 год 

РИАМО + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
За год в столице построили 33 новых образовательных учреждения, в частности 21 детский сад и 11 школ, всего введено в строй 56 объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Одним из приоритетов градостроительной политики остается продолжение работы по обеспечению доступа горожан к объектам социальной сферы. За минувший год в Москве введено в строй 56 объектов социальной инфраструктуры — 21 детский сад, 11 школ, семь объектов здравоохранения, три объекта культуры и 14 объектов спорта», — сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, из 56 введенных в эксплуатацию социальных объектов 21 построен за счет средств инвесторов.
За последние восемь лет в Москве построено 240 детских садов, 90 школ, 44 объекта культуры, 73 объекта здравоохранения и 103 объекта спорта. Всего 550 социальных объектов, из которых 222 — за счет средств инвесторов, а это 40% от общего количества объектов.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , Москва
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