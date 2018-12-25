Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей призывают сдавать ели после НГ 

News.ru 3 часа назад
Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"
В столице откроют пункты сбора новогодних елей. Это ежегодная акция «Елочный круговорот», направленная на правильную утилизацию деревьев.
Как отмечают специалисты, на обычных свалках, куда обычно попадают после праздников ели, нет условий для их естественного разложения, следовательно органические вещества не могут вернуться в почву. Поэтому было принято решение собирать елки и отвозить на утилизацию, в процессе переработки из них сделают щепу и используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для обустройства вольеров животных.
Более 470 пунктов сбора новогодних елок будут работать в Москве с 9 января до 1 марта 2019 года. Все они бесплатные, но есть условие — принимают деревья без игрушек.
Ранее News.ru писал, что московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для пассажиров будет доступно метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты автобусов и троллейбусов.
News.ru: последние новости
Три станции фиолетовой ветки метро закроют в начале января Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь Метро Москвы пополнится ещё одной станцией "Савёловская"
Комментарии1
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по военному сектору Украины210
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»105
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко315
Сын главы «Уралкалия» оправдался после трагедии в шахте
Видео
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
00:21
В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя
Происшествия
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:00
Синоптики раскрыли погоду в Москве на Новый год
Погода Новости Москвы
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
01:51
ВСУ привезли ядовитое вещество под Донецк
В мире Армия
01:59
Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение