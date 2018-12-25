Москвичей призывают сдавать ели после НГ

В столице откроют пункты сбора новогодних елей. Это ежегодная акция «Елочный круговорот», направленная на правильную утилизацию деревьев.

Как отмечают специалисты, на обычных свалках, куда обычно попадают после праздников ели, нет условий для их естественного разложения, следовательно органические вещества не могут вернуться в почву. Поэтому было принято решение собирать елки и отвозить на утилизацию, в процессе переработки из них сделают щепу и используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для обустройства вольеров животных.

Более 470 пунктов сбора новогодних елок будут работать в Москве с 9 января до 1 марта 2019 года. Все они бесплатные, но есть условие — принимают деревья без игрушек.

Ранее News.ru писал, что московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для пассажиров будет доступно метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты автобусов и троллейбусов.