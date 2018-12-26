Режим работы маршрута №839 на юге Москвы изменится 31 декабря и в начале января

Режим работы маршрута №839 на юге Москвы изменится 31 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«31 декабря 2018 г., а также 2, 4, 6 и 8 января 2019 г. маршрут автобуса №839 «Метро „Кантемировская“ − Бюро судмедэкспертизы» будет работать по расписанию cубботы», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мострансавто сообщало, что любой желающий может записать аудиопоздравление и услышать его в автобусах Московской области в рамках новогодней акции «Поздравление от пассажира!».