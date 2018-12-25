В Москве отыскали «теплотрон»

В сети появился снимок, на котором изображено рабочее место охранника в московском храме Василия Блаженного. Фотография была опубликована во вторник, 25 декабря, на портале Pikabu пользователем под ником anastasiia.kuva.

На изображении видно, что по бокам кресла стоят два обогревателя. «Когда розетки уже изобрели, а отопление еще нет. Стены каменные, работники музея и продавцы сувениров утепляются, как могут», — пишет автор публикации.

Некоторые пользователи начали придумывать названия снимка. «Теплотрон!» — высказался Zorro7778.

Другие стали обсуждать ситуацию с замерзающими сотрудниками собора. «А реально ли вообще там центральное отопление проложить?» — поинтересовался Nimatoder. «Там в принципе запрещено ставить отопление — реставраторы признали это вредным для исторического интерьера. Как итог, все утепляются, как могут, а электроотопление есть только в нескольких помещениях на первом этаже», — сообщил mihan2009.