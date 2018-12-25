Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три станции фиолетовой ветки метро закроют с 4 по 8 января 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закроют для пассажиров с 4 по 8 января. Поезда фиолетовой ветки будут двигаться от "Выхино" до "Планерной".
Закрытие требуется для присоединения к метро участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии. На время закрытия станций "Мосгортранс" пустит компенсационные автобусы. Обычная работа метро возобновится в среду, 9 января, в 5:30 утра.
Движение по Некрасовской линии московского метрополитена полностью запустят в декабре 2019 года. Первые четыре станции ветки от "Некрасовки" до "Косино" откроют на январских праздниках. Позже запустят участок от "Косино" до "Нижегородской" (еще четыре станции). Второй участок строят по испанской технологии — когда сооружаются не два тоннеля, а один большой.
Москва24: последние новости
Участники "Московского долголетия" установили новый рекорд В Москве появились парконы с пингвинами Парк в Сколково будет готов к Новому году
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко23
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников326
Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился110
ВСУ привезли ядовитое вещество под Донецк2
Россия ужесточила санкции против Украины235
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
01:59
Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией
Армия Войска
00:49
Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился
Общество
00:54
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Политика
03:06
А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление
Политика
08:01
Эрдогану отказали во встрече с Путиным
Политика
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение