В Москве на праздники закроют несколько станций метро

Москве на время новогодних праздников закроют участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Уточняется, что из-за круглосуточных работ со 2 по 5 января будет закрыт отрезок "Курская" — "Щелковская", а с 6 по 8 января — отрезок "Партизанская" — "Щелковская".

Также с 4 по 8 января будут закрыты "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

Ранее сообщалось, что с января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%.