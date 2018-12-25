Более 50 станций метро построят в Москве к 2023 году

Марат Хуснуллин. Более 50 станций метро в настоящий момент находятся в проектировке и будут построены до 2023 года, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы

"В проектировании и строительстве на 2019-2023 годы находятся 134 км линий метро, 55 станций, семь депо", — сказал Хуснуллин.

Из них 31 станция Большой кольцевой линии, которая охватит 25 районов Москвы. Кроме того, будут продлены пять действующих веток метро, а также введена и достроена новая Некрасовская линия. Кроме того, по словам Хуснуллина, в проектировании находятся еще две новые линии метро: в Рублево-Архангельское и в поселение Рязановское в Новой Москве через район Бирюлево.

Хуснуллин напомнил, что в 2018 году был поставлен рекорд по строительству метрополитена. Так, по его словам, было построено 33 км линий, 17 станций и два депо. В целом за восемь лет протяженность метро Москве выросла на 45%, построено 136,6 км линий метро и МЦК, открыто 73 станции.