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Москву застроят дорогами и метро 

Мослента + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы огласили планы по дорожному строительству на 2019 год. Об этом сообщает портал правительства столицы со ссылкой на доклад главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина.
В сфере транспорта главным проектом на ближайшие годы станет создание железнодорожных Московских центральных диаметров (МЦД). Предстоит построить 221 станцию и 17 маршрутов. Первые две ветки должны запустить уже в конце 2019 года или начале 2020-го. Кроме того, продолжится интеграция МЦК в систему железнодорожного транспорта города.
В метро в следующем году планируется спроектировать продление Люблинско-Дмитровской линии до района Северный и и Коммунарской ветки, а также открыть 14 новых станций на Солнцевской линии. «Почти готовы восемь станций на участке „Косино“ — „Некрасовка“. Мы в марте — апреле частично запустим движение на этом участке. В первом полугодии точно поедут поезда от „Саларьева“ до „Коммунарки“», — сказал Хуснуллин.
В 2019 году в Москве продолжится формирование автодорожной сети. До 2023 года власти намерены построить 506 километров дорог, 117 искусственных сооружений и 49 пешеходных переходов. Ключевым проектом будет создание кольца из четырех хорд — Северо-Западной, на которой завершены основные работы, Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокады. Общая их протяженность составит более 130 километров.
Кроме того, продолжится дорожное строительство на территории бывшего завода ЗИЛ и возведение транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сейчас в городе идут работы над проектами 96 ТПУ, большинство из них будут с пересадками на метро.
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Новости Москвы , Завод имени И.А. Лихачева , Правительство Москвы , Москва
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