В Москве откроются пункты утилизации ёлок

Сдать новогоднюю ёлку на утилизацию можно будет после праздников — с 9 января по 1 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Елочный круговорот» стартует в Москве 9 января. В этом году акция пройдет с 9 января по 1 марта 2019 г. Всего в столице будут функционировать 473 пункта сбора новогодних елок в разных округах — 13 пунктов на природных территориях (организатор — ГПБУ «Мосприрода») и 460 пунктов, организованных префектурами административных округов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники утилизационных центров будут принимать не все хвойные деревья, а только сосну, пихту и ель. При этом на деревья не должно быть никаких украшений.