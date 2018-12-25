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В Москве откроются пункты утилизации ёлок 

Москва меняется + ещё 2 4 часа назад
Фото: © Полина Наседкина / Москва меняется
Сдать новогоднюю ёлку на утилизацию можно будет после праздников — с 9 января по 1 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Елочный круговорот» стартует в Москве 9 января. В этом году акция пройдет с 9 января по 1 марта 2019 г. Всего в столице будут функционировать 473 пункта сбора новогодних елок в разных округах — 13 пунктов на природных территориях (организатор — ГПБУ «Мосприрода») и 460 пунктов, организованных префектурами административных округов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники утилизационных центров будут принимать не все хвойные деревья, а только сосну, пихту и ель. При этом на деревья не должно быть никаких украшений.
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