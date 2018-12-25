Бутырку могут превратить в культурный центр 

Московский следственный изолятор № 2, который известен как Бутырская тюрьма, находится в самом центре столицы. Жителей, которые живут рядом, раздражает шум, исходящий из СИЗО, поэтому они предлагают сделать из тюрьмы музей. А вот глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов выступил с инициативой преобразовать Бутырку в культурный центр. По словам Герасимова, через СИЗО №2 за время его существования прошло множество интересных личностей, так что это место вполне подходит для обустройства центра. Мосгордума готова рассматривать и другие варианты, и сам Евгений отметил, что готов участвовать в обсуждении.