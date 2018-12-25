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Жилой дом на 336 квартир построят в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жилой дом на 336 квартир построят в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «25-этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения» по адресу: внутригородское муниципальное образование Некрасовка, территория Люберецких полей, квартал 13, корп. 17, район Некрасовка, Юго-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, 25-этажный многоквартирный жилой дом на 336 квартир возведут с одноэтажной пристройкой.
«В рамках проекта в доме появится 168 однокомнатных, 96 двухкомнатных и 72 трехкомнатные квартиры различной площади и конфигурации. На первом этаже в каждой секции предусмотрено размещение вестибюльно-входной группы с лифтовым холлом, колясочной, помещением консьержа, кладовой, а также нежилых помещений общественного назначения. Связь по этажам будет осуществляться одной лестничной клеткой и двумя лифтами грузоподъемностью 600 кг и 1 тыс. кг», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что благоустройство территории предполагает размещение открытых плоскостных автостоянок, а также площадок для отдыха, игр детей и занятий физкультурой, устройство газонов, высадку зеленых насаждений, установку малых архитектурных форм.
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