В Доме Журналиста после реставрации открылся кинотеатр

В Доме журналиста на Никитском бульваре открылся обновленный кинотеатр, рассчитанный на 100 посадочных мест. Об этом сообщается на официальном сайте «ДомЖура».

В кинотеатре можно будет увидеть фестивальное кино и фильмы прошлых сезонов на языке оригинала с русскими субтитрами. Для иностранцев, которые проживают в Москве будут показаны лучшие российские фильмы с английскими субтитрами.

Отмечается, что предпочтение в репертуарной политике будет отдаваться арт-мейнстриму, фестивальному кино и самым популярным картинам, которые уже сложно найти в других кинотеатрах Москвы.

Помимо показов фильмов в «ДомЖуре» планируется проведение лекций о кино с носителями языка и проведение языковых разговорных клубов.