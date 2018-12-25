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В Доме Журналиста после реставрации открылся кинотеатр 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: © vk.com/kino.domjour
В Доме журналиста на Никитском бульваре открылся обновленный кинотеатр, рассчитанный на 100 посадочных мест. Об этом сообщается на официальном сайте «ДомЖура».
В кинотеатре можно будет увидеть фестивальное кино и фильмы прошлых сезонов на языке оригинала с русскими субтитрами. Для иностранцев, которые проживают в Москве будут показаны лучшие российские фильмы с английскими субтитрами.
Отмечается, что предпочтение в репертуарной политике будет отдаваться арт-мейнстриму, фестивальному кино и самым популярным картинам, которые уже сложно найти в других кинотеатрах Москвы.
Помимо показов фильмов в «ДомЖуре» планируется проведение лекций о кино с носителями языка и проведение языковых разговорных клубов.
Расписание, билеты, трейлеры и описание можно узнать на сайте кинотеатра.
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