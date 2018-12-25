Москвичей попросили отказаться от машин на благо общества

Во вторник, 25 декабря, водителям стоит отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным, чтобы не мешать коммунальным службам чистить дороги от снега. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Коммунальные службы города делают все возможное, расчищая дороги от снега. Чтобы они сделали это как можно скорее, оставьте сегодня автомобиль дома и в течение дня тоже пользуйтесь городским транспортом», — объявили в ЦОДД.

Кроме того, сегодня пройдет Кремлевская елка, куда привезут много детей, поэтому приоритет на дороге будет у автобусов. К вечеру, уточнили в ЦОДД, ситуация на дороге еще более осложнится: из-за снежных заносов машины будут ехать медленно, на некоторых улицах в центре города ограничено движение, плюс у торговых центров образуются заторы.

Вечером в понедельник, 24 декабря, Москва встала в 10-балльных пробках. Ситуацию объяснили приближением Нового года и плохой погодой: уже несколько дней в городе практически непрерывно идет снег.