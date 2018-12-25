Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей попросили отказаться от машин на благо общества 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 25 декабря, водителям стоит отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным, чтобы не мешать коммунальным службам чистить дороги от снега. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Коммунальные службы города делают все возможное, расчищая дороги от снега. Чтобы они сделали это как можно скорее, оставьте сегодня автомобиль дома и в течение дня тоже пользуйтесь городским транспортом», — объявили в ЦОДД.
Кроме того, сегодня пройдет Кремлевская елка, куда привезут много детей, поэтому приоритет на дороге будет у автобусов. К вечеру, уточнили в ЦОДД, ситуация на дороге еще более осложнится: из-за снежных заносов машины будут ехать медленно, на некоторых улицах в центре города ограничено движение, плюс у торговых центров образуются заторы.
Вечером в понедельник, 24 декабря, Москва встала в 10-балльных пробках. Ситуацию объяснили приближением Нового года и плохой погодой: уже несколько дней в городе практически непрерывно идет снег.
Мослента: последние новости
Депутат Госдумы попала в московскую пробку и взбесилась Карты «Тройка» превратили в наклейки Москвичей перестали бесплатно катать над рекой
Комментарии1
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Как выживают россияне27
В порт Мариуполя зайдет корабль НАТО292
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне2
На Алтае депутат избил двух женщин и подростка6
В Хабаровском крае обнаружили загадочную аномалию20
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:52
Самозванка развлекла пассажиров стриптизом
Общество Происшествия
00:37
Ступени храма МО отольют из трофейной техники вермахта
Армия
01:01
Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался
Криминал Происшествия
04:59
В Хабаровском крае обнаружили загадочную аномалию
Наука и техника
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
07:39
Депутат Рады в прямом эфире подрался с политологом
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение