Пятый парад Снегурочек пройдет в Москве 27 декабря

Москвичи и гости столицы 27 декабря могут принять участие в пятом параде Снегурочек, который пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Одно из самых ярких событий фестиваля "Путешествие в Рождество" — традиционный новогодний парад Снегурочек — в этом году состоится 27 декабря. Участвовать в параде могут все желающие", — говорится в сообщении.

Парад пройдет в четверг в 18:00 на площадке фестиваля на Тверской площади. В сопровождении оркестра новогодние волшебницы пройдут по центру Москвы до пересечения улиц Рождественка и Кузнецкий Мост, где организаторы разыграют подарки среди участниц.

Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 14 декабря по 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.