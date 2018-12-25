Перед главным входом на ВДНХ начали высаживать деревья

На территории, прилегающей к главному входу на ВДНХ, начали высаживать деревья-крупномеры в рамках программы комплексного благоустройства, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

"На данный момент уже высажено 45 деревьев: 10 кленов, девять черемух и 26 лип. Всего здесь появится 177 деревьев, среди которых яблони декоративные трех сортов, клены, черемуха, а также липы", — говорится в сообщении.

Планируется, что весной будущего года на территории будет более 2,5 тысячи кустарников.

Высадку деревьев осуществляют по ночам, чтобы не мешать горожанам и не нарушать движение транспорта.

Деревья, которые высаживают, отличаются морозо— и ветроустойчивостью, а также адаптированы к условиям города.

Ранее сообщалось, что на территории Еврейского музея и центра толерантности завершили высадку деревьев. Там посадили 44 взрослых дерева, которые отличаются морозоустойчивостью и хорошо приспособлены к условиям большого города.

Обычно взрослые крупные деревья высаживают с ноября, поскольку в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят пересадку и транспортировку.