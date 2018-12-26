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Средняя зарплата в октябре в Москве выросла на 2,5% 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИАМО
Среднемесячная зарплата в столице в октябре выросла, по сравнению с сентябрем, на 2,5%, реальная зарплата выросла на 2,3%, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в октябре 2018 года, по оценке, составила 79151 рубль и, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличилась на 2,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 9%», — говорится в докладе.
При этом реальная начисленная заработная плата в октябре увеличилась на 5%, по сравнению с прошлым октябрем, и выросла на 2,3% по сравнению с сентябрем 2018-го.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2018 года составила 267,9 миллиона рублей и, по сравнению с 1 декабря 2017 года, увеличилась в 2,8 раза, по сравнению с 1 ноября 2018 года, задолженность увеличилась на 9%.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2018 года отсутствовала.
На 1 декабря 2018 года просроченная задолженность по заработной плате в размере 267,9 миллиона рублей возникла из-за отсутствия собственных средств организаций.
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