На портале «Узнай Москву» открылся новогодний маршрут

Маршрут включает семь достопримечательностей, популярных у горожан в зимние каникулы. Все они отмечены точками на интерактивной карте. Нажав на них, можно узнать интересные факты из истории Красной площади, Никольской улицы или парка «Зарядье».

На портале «Узнай Москву» появился экскурсионный маршрут по семи местам в центре Москвы , популярным у туристов и горожан. Чтобы прогуляться по нему, нужно установить мобильное приложение «Узнай Москву» или воспользоваться мобильной версией одноименного сайта.

На время прогулки гаджет станет настоящим карманным гидом. Праздничный маршрут начинается в центре Манежной площади, где установили 20-метровую ель в стиле ретрофутуризм с необычными елочными игрушками. Далее участники экскурсии посетят сердце столицы — Красную площадь. Там уже залили каток, на котором проходят зрелищные ледовые шоу с участием профессиональных спортсменов.

Новую пешеходную прогулку можно найти в разделе мобильного приложения «Маршруты», где также есть множество других познавательных онлайн-экскурсий по Москве.

«Протяженность специальной новогодней прогулки по Москве — около четырех километров. Экскурсия займет чуть больше часа. В маршрут включены семь достопримечательностей, они отмечены точками на интерактивной карте. Нажав на них, можно узнать об истории этих мест», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Например, пользователи приложения узнают, что Манежная площадь образовалась в 1930-е годы на месте целого квартала. Там же, до образования площади, располагалась одна из интереснейших гостиниц старой Москвы — «Лоскутная», где останавливались писатели Антон Чехов Федор Достоевский . А Красная площадь в XV веке была торговой. На берегах Москвы-реки в это время располагались пристани, откуда на торг доставляли разнообразные товары.

Потом онлайн-гид поведет экскурсантов в ГУМ, открытый в 1893 году. В начале XX века в нем было около 1200 магазинов, три зала собраний и кинотеатр. После осмотра главного магазина страны приложение предложит пройтись по украшенной к Новому году огнями Никольской улице. Уже в XV веке на ней стояли несколько монастырей и печатный двор. Тогда Никольская была главной книжной ярмаркой, где также продавали иконы. Следующие достопримечательности — Центральный детский магазин на Лубянке, а также Новая площадь. Завершается новогодняя экскурсия в «Зарядье» на одной из самых красивых смотровых площадок города — парящем мосту. Оттуда открываются живописные виды на Кремль, храм Христа Спасителя , башни центра «Москва-Сити», высотку на Котельнической набережной, Москву-реку и сам парк.

Новогодний маршрут будет доступен пользователям приложения «Узнай Москву» до окончания фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит до 13 января. На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.