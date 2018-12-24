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Стоимость проезда в электричках МТППК изменится с 1 января 

Агентство «Москва» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Москва/24
Стоимость проезда в пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) изменится с 1 января 2019 г., сообщили в пресс-службе перевозчика.
«1 января 2019 г. сразу несколько регионов России проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах. Новые тарифы утверждены в Москве, Московской, Псковской и Ярославской областях. Индексация тарифов повлияет на стоимость разовых и абонементных билетов. Обновленные таблицы со стоимостью проезда опубликованы на сайте mtppk.ru в разделе «Пассажирам». Так, разовый билет на 6000-й поезд в пределах участка Ленинградский вокзал — Ховрино будет стоить 36 руб., а по одной пригородной зоне на территории Московской области — 23 руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кроме того, при поездках по маршрутам Москва — Московская область и Москва — Крюково (Зеленоград) стоимость проезда по одной зоне также составит 23 руб. Основания: постановление правительства Москвы и распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Также с 1 января изменится стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в пригородных поездах МТППК. При поездке до 100 км за ручную кладь нужно будет заплатить 60 руб., больше 100 км — 120 руб. Перевозка велосипеда на расстояние до 100 км будет стоить 30 руб., больше 100 км — 60 руб. При этом велосипед по-прежнему можно будет брать с собой бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 в поездках по Москве и Московской области», — отметили в пресс-службе.
В МТППК напомнили, что пригородные железнодорожные перевозки являются социальным видом услуг. Размер тарифа для населения определяет уполномоченный орган субъекта РФ. Последняя индексация тарифов на пригородные перевозки в Москве и Московской области проводилась в июле 2017 г.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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