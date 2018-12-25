Участники «Московского долголетия» установили новый рекорд

Рекорд по количеству снежинок, сделанных за 30 минут, установили 200 участников проекта "Московское долголетие". За отведенное время они сделали 9631 снежинку, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы

Результат представителей старшего поколения зафиксировал гендиректор Международного агентства регистрации рекордов. Мероприятие проходило на празднике в парке "Сокольники", в котором в общей сложности поучаствовали свыше семи тысяч москвичей в возрасте. Для них провели мастер-классы, где научили делать игрушки из фетра, шапки Деда Мороза, снежные шары и рождественские венки.

Помимо прочего, в парке работали почта Деда Мороза и фотозоны. На празднике также наградили победителей конкурса "Лучшая снежинка".

"Участники нашли новых друзей, открыли и развили в себе новые способности. В следующем году проект будет продолжен и будут открыты новые направления", — сказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. За несколько месяцев к нему присоединились 182 тысячи человек. Желающие пополнить ряды участников могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.