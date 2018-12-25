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Участники «Московского долголетия» установили новый рекорд 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рекорд по количеству снежинок, сделанных за 30 минут, установили 200 участников проекта "Московское долголетие". За отведенное время они сделали 9631 снежинку, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Результат представителей старшего поколения зафиксировал гендиректор Международного агентства регистрации рекордов. Мероприятие проходило на празднике в парке "Сокольники", в котором в общей сложности поучаствовали свыше семи тысяч москвичей в возрасте. Для них провели мастер-классы, где научили делать игрушки из фетра, шапки Деда Мороза, снежные шары и рождественские венки.
Помимо прочего, в парке работали почта Деда Мороза и фотозоны. На празднике также наградили победителей конкурса "Лучшая снежинка".
"Участники нашли новых друзей, открыли и развили в себе новые способности. В следующем году проект будет продолжен и будут открыты новые направления", — сказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
На большом праздничном концерте выступили Дмитрий Маликов, Зара, Александр Буйнов, Ольга Кормухина, вокальный коллектив Russian Acapella Band и другие артисты. А в завершающем флешмобе под названием "Сияние долголетия" приняли участие свыше 200 человек.
Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. За несколько месяцев к нему присоединились 182 тысячи человек. Желающие пополнить ряды участников могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.
Ранее Сергей Собянин принял решение продлить программу "Московское долголетие". Он подчеркнул, что проект ждет несколько нововведений. В частности, несмотря на повышение пенсионного возраста, участвовать по-прежнему смогут женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно.
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Новости Москвы , Ольга Кормухина , Владимир Филиппов , Сергей Собянин , Дмитрий Маликов , Александр Буйнов , Правительство Москвы
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