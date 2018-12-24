Старые указатели из московского метро начнут продавать в подземке с 25 декабря

Демонтированные старые указатели из столичной подземки с 25 декабря будут продаваться в сувенирном магазине на станции метро «Маяковская» или в информационном центре на станции метро «Тушинская». Также желающие смогут забронировать понравившийся лайтбокс через официальный сайт московского метро, сообщили в пресс-службе московской подземки.

«В московском метро начнут продавать старые указатели. По пожеланиям пассажиров старым лайтбоксам дадут «вторую жизнь». Со вторника, 25 декабря, все желающие смогут приобрести указатели в сувенирном магазине на станции «Маяковская» или в информационном центре на станции «Тушинская», либо забронировать понравившийся лайтбокс через официальный сайт Московского метрополитена mosmetro.ru/box», — говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, предварительно был проведен опрос в социальных сетях. У пользователей спрашивали, хотели ли бы они подарить старым указателям «вторую жизнь».

«В опросе приняли участие более 1,6 тыс. человек, из них 84% поддержали нашу идею. Со вторника мы открываем продажу лайтбоксов. В первой партии — более 30 указателей, среди них световые и несветовые конструкции. Если мы поймем, что указатели пользуются высоким спросом, то мы выставим на продажу дополнительные партии. Также хочу отметить, что продажа навигационных элементов метро уже успешно реализована в Лондонском музее транспорта», — пояснила Ю. Темникова.

В пресс-службе пояснили, что на сайте метро представлены два типа указателей: световые и несветовые. Среди них числятся указатели с пересадками станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий метрополитена, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы «Держитесь левой стороны», «Вход в метро», «Переход», «Нет прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи» и другие.

«При определении стоимости каждого указателя учитывалось состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций), а также принималась в расчет мировая практика. Так, стоимость световых конструкций составит от 6 тыс. 250 руб. до 10 тыс. руб., а несветовых — от 1 тыс. 500 руб. до 3 тыс. 500 руб. При этом обращаем внимание, что так как все указатели — это конструкции, которые висели на станциях долгое время, то с ними надо очень бережно обращаться», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что для покупки лайтбокса его можно выбрать и оставить заявку на официальном сайте метро. После отправки заявки в течение двух часов с покупателем свяжется сотрудник метрополитена. Он подтвердит бронь и договорится о месте получения и способах оплаты товара. Обратная связь при оставлении заявки через сайт доступна в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.